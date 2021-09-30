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İSKİ'den 'susuzluk tehlikesi' açıklaması

30.09.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 51,19 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde oranın yüzde 37,32 olduğu belirtildi. Ayrıca İSKİ, İstanbul'da yakın zamanda susuzluk tehlikesi öngörülmediğini belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da baraj doluluk oranlarını açıkladı. Ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.

"YAKIN ZAMANDA SUSUZLUK TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR"

İSKİ'nin açıklamasında İstanbul'da yakın zamanda susuzluk tehlikesi öngörülmediği, önümüzdeki dönemde alınacak yağışlarla, barajlardaki su miktarının çok daha yukarılara çıkması beklendiği vurgulandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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