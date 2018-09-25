İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi ile ilgili İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul ile genelinde 9 ilçede 30 saatlik su kesintisine gidiliyor.

30 SAAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada 30 saatlik su kesintisinin başlama ve bitiş saatleri ilçe ilçe verildi.

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİ YAŞANAN BÖLGELER

Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.