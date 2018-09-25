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İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

İSKİ'den gelen açıklamalara göre İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede su kesintisi yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve sular ne zaman gelecek sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İSKİ açıklaması ve sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi ile ilgili İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul ile genelinde 9 ilçede 30 saatlik su kesintisine gidiliyor.

30 SAAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada 30 saatlik su kesintisinin başlama ve bitiş saatleri ilçe ilçe verildi.

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİ YAŞANAN BÖLGELER

Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi:

Tamamı.

Çatalca İlçesi:

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi:

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

4 İLÇEDE 7 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Öte yandan yine aynı bölgedeki çalışma nedeniyle 4 ilçe de de 7 saatlik su kesintisine gidilecek. Konuyla ilgili İSKİ'den şua açıklama yapıldı:

BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ''Yeni Havalimanı Elektrik İletim Hatlarının Yapımı İşi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden; 25 Eylül 2018 Salı günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasında 7 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İşte İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 7 saat su kesintisi yaşanacak bölgeler:

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve Kazım Karabekir Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:

Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. yıl, ve 75. yıl Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi:

Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

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