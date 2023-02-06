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İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker deprem sonrası üzen haberi paylaştı! “Haber alamıyorum”

06.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’da yarıştıktan sonra tanınan ve yarışmacı arkadaşı İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. İlayda Şeker açıklamasında “Haber alamıyorum” dedi ve kuzeni için yardım istedi.

İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker deprem sonrası üzen haberi paylaştı! “Haber alamıyorum”

Kahramanmaraş, Gaziantep depremi sonrası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Birçok ilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden de yardım çağrısında bulunuyorlar. Geçtiğimiz günlerde İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker kuzeninin yıkılan bir otelde olduğunu duyurdu.

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İlayda Şeker hikayesi üzerinden "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" paylaşımında bulundu.

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Şeker, “Tureb eğitim gezisinde olan arkadaşlar. Adıyaman Isaas otelde enkaz altındalar. Çok fazla ağrıları olduklarını ve ağrı kesici, su ihtiyaçlarını dile getirdiler. Lütfen olduğumuz gruplarda yaygınlaştıralım” dedi.

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Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, aynı programda tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmada nişan atan ve yarışma sonrasında aradığı aşkı bulan Balaban geçtiğimiz aylarda da Şeker ile evlendi.

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