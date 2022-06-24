İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.

Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

İHA



