İsmi sır gibi saklanan yönetmen Wes Anderson’un filminde rol alacak

Hanks, kısa süre önce Apple TV Plus için 2. Dünya Savaşı draması Greyhound'da rol aldı ve A Beautiful Day in the Neighborhood'da Fred Rogers'ı canlandırarak Oscar adaylığı kazandı. Disney Plus'ta gösterime girecek olan Pinokyo'nun canlı aksiyon versiyonunda Geppetto olarak ve Baz Luhrmann'ın Elvis Presley hakkındaki isimsiz filminde Albay Tom Parker olarak seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni projesini müjdeledi.

Eleştirmenlerden tam not alan yönetmen Wes Anderson ile çalışmaya hazırlanan Hanks, henüz ismi belirlenmeyen projede küçük bir rol üstlenecek. Beyazperde'nin haberine göre Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray ve Adrien Brody'nin de aralarında bulunduğu yıldızlar kadrosuna katılarak Anderson'la çalışan oyuncular listesine dahil olacak.