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İsmi sır gibi saklanan yönetmen Wes Anderson’un filminde rol alacak

02.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Philadelphia ve Forrest Gump filmlerindeki performanslarıyla iki kez Oscar ödüllünü alan Tom Hanks’in yeni projesi belli. Hanks, henüz ismi açıklamayan ve yönetmen koltuğunda Wes Anderson’un oturacağı bilinen filmde rol alacak. Projede Hanks’e Tilda Swinton, Bill Murray ve Adrien Brody’un eşlik edeceği söyleniyor.

İsmi sır gibi saklanan yönetmen Wes Anderson’un filminde rol alacak

Hanks, kısa süre önce Apple TV Plus için 2. Dünya Savaşı draması Greyhound'da rol aldı ve A Beautiful Day in the Neighborhood'da Fred Rogers'ı canlandırarak Oscar adaylığı kazandı. Disney Plus'ta gösterime girecek olan Pinokyo'nun canlı aksiyon versiyonunda Geppetto olarak ve Baz Luhrmann'ın Elvis Presley hakkındaki isimsiz filminde Albay Tom Parker olarak seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni projesini müjdeledi.

Eleştirmenlerden tam not alan yönetmen Wes Anderson ile çalışmaya hazırlanan Hanks, henüz ismi belirlenmeyen projede küçük bir rol üstlenecek. Beyazperde'nin haberine göre Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray ve Adrien Brody'nin de aralarında bulunduğu yıldızlar kadrosuna katılarak Anderson'la çalışan oyuncular listesine dahil olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Hanks
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