Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen görevi devraldı

AK Parti'den Isparta Belediye Başkanlığına seçilen Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende, Başdeğirmen'e mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnişah Çokdinç verdi.

Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Amaçlarının, Isparta'ya güzel hizmetler vermek olduğunu aktaran Başdeğirmen, "Şehrimizi daha ileriye götürerek, refah düzeyimizi en üst seviyeye taşıyarak memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her türlü hizmeti layık olduğu şekilde yerine getirmeye söz veriyorum." diye konuştu.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise seçim sonuçlarının Isparta halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başdeğirmen, mazbatasını aldıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra Isparta Belediyesindeki devir teslim törenine katıldı.

Önceki Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'dan görevi devralan Başdeğirmen, Günaydın'a hediye takdim etti.

