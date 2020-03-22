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Isparta'da yaşlılara sulu ikaz! Neye uğradıklarını şaşırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atılması cep telefonuyla görüntülendi.

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kentin Kaymakkapı ve Hükümet Meydanı'nda yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan tepkiler geldi.

KAMERAYA YANSIDI

Dün öğle saatlerinde Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki kişiye yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki kişi bir anda neye uğradıklarını şaşırdı.

Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ısparta sokağa çıkma yasağı

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