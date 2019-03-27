Isparta'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Isparta'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla yaralandı.

Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri V.D. (17) ile Ö.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, V.D'nin, yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı Ö.A'yı boğazından bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Yaralanan Ö.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Ö.A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli V.D. ise gözaltına alındı.

