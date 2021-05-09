İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama

Başbakan Netanyahu yaptığı konuşmada, "Kudüs'ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki; bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi, bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşırıcılık yanlılarının Kudüs'teki "barışı" baltalamalarına izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, "Yasaları ve düzenin sorumlulukla ve kararlıkla uygulanmasını sürdüreceğiz. Tüm dinler için ibadet özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz ancak şiddetli ayaklanmalara izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına da gözdağı vererek, bölgeden gelebilecek herhangi bir saldırıya misliyle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, önce ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.