İsrail'de 'aşı olana içki hediye' kampanyası

Salgın nedeniyle restoran, kafe ve barların kapalı olduğu İsrail'de Tel Aviv şehrindeki bir bar koronavirüs aşısı olmak isteyenlere kapılarını açtı.

Aşılanma hızının artması için belediyeyle işbirliği yapan barda, aşı olanlara ücretsiz olarak bir içki içme ve sosyalleşme fırsatı sunuluyor.

Hediye edilen içkiler, aşının hemen ardından verildiği için alkolsüz olarak sunuluyor.

Barda aşı olan May Perez "Gelip aşı olmak için gerçekten iyi bir fırsat olduğunu düşündüm çünkü başka yerlere gitmek için ne zamanım ne de imkanım yok" dedi.

ÜCRETSİZ YEMEK VE DJ PERFORMANSLARI

Ayrıca, aşılanma çalışmalarının hızlanması kapsamında, geçen haftalarda da Holon şehrinde aşı merkezlerinde özellikleri gençleri çekmek için ücretsiz DJ performansları sergilenmeye başlandı. Ülkedeki bazı şehirlerde ise aşı olanlara ücretsiz yemek veriliyor. Bazı müzeler de koronavirüs aşısı olanların ziyaretine izin veriyor.

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen Kovid-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğünün belirlenmesinin ardından yerel yönetimler yeni yöntemler deniyor.