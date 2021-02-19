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İsrail'de 'aşı olana içki hediye' kampanyası

19.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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İsrail'de 'aşı olana içki hediye' kampanyası

İsrail'de belediyeyle iş birliği yapan bir bar, aşılama merkezine dönüştürüldü. Barda aşı olanlara ücretsiz içki veriliyor.

Salgın nedeniyle restoran, kafe ve barların kapalı olduğu İsrail'de Tel Aviv şehrindeki bir bar koronavirüs aşısı olmak isteyenlere kapılarını açtı.

Aşılanma hızının artması için belediyeyle işbirliği yapan barda, aşı olanlara ücretsiz olarak bir içki içme ve sosyalleşme fırsatı sunuluyor.

Hediye edilen içkiler, aşının hemen ardından verildiği için alkolsüz olarak sunuluyor.

Barda aşı olan May Perez "Gelip aşı olmak için gerçekten iyi bir fırsat olduğunu düşündüm çünkü başka yerlere gitmek için ne zamanım ne de imkanım yok" dedi.

ÜCRETSİZ YEMEK VE DJ PERFORMANSLARI

Ayrıca, aşılanma çalışmalarının hızlanması kapsamında, geçen haftalarda da Holon şehrinde aşı merkezlerinde özellikleri gençleri çekmek için ücretsiz DJ performansları sergilenmeye başlandı. Ülkedeki bazı şehirlerde ise aşı olanlara ücretsiz yemek veriliyor. Bazı müzeler de koronavirüs aşısı olanların ziyaretine izin veriyor.

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen Kovid-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğünün belirlenmesinin ardından yerel yönetimler yeni yöntemler deniyor.

Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi, İsrail'de sosyal medya ve basında çıkan yalan haberler nedeniyle aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirilmişti. Bunun ardından Başbakan Benjamin Netanyahu da geçen hafta aşılamanın önündeki tek engelin 'kamuoyuna ve internete yerleştirilen sahte haberler ve batıl inançlar' olduğunu söylemişti.

Şimdiye kadar 'aşılama yarışında' dünya lideri konumundaki İsrail'de aşılama 9 Aralık'ta başlamıştı. 3 Şubat'ta ise 16 yaş altındakilere de aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar halkın yaklaşık yüzde 43'ü en az bir doz koronavirüs aşısı oldu.

İsrail yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'den başlayarak 7 Şubat'a kadar ülke genelinde karantina uygulamasına gitmişti.

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