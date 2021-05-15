İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda aynı aileden saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

CAN KAYBI 139'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.

(DHA)

