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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyini ve orta kesimlerini bombaladı

13.05.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini hedef aldı.

Kentteki Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Kuzeyde ise Cebaliya en-Nezele bölgesi ile Meşru Beyt Lahiya Mahallesi'nde 2 ev bombaların hedefi oldu.

Can kayıplarına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

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CAN KAYBI 87'YE YÜKSELDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybının 18’i çocuk, 8’i kadın olmak üzere 87’ye, yaralı sayısının ise 530’a yükseldiğini açıkladı.

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"BU BAYRAM ŞEHİT KOKUYOR"

Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filitinli genç Ayat Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de bayramdan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Mahmud, "Bu bayram şehit kokuyor, ayrılık kokuyor, kan kokuyor. İsrail, sabah saatlerinden itibaren bombardımana başlayarak insanları korkutmayı hedefledi. İnsanların bayram sevincini kursaklarında bırakmak, bayram havasını yok etmek istedi." dedi.

Bayram için daha önce hazırlık yaptıklarını, misafir beklediğini, arkadaşlarıyla görüşmeyi planladığını belirten genç kız, "Şu an bunlar mümkün değil. Bayram havası taziye havasına döndü." diye konuştu.
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"GAZZE'DE BİZE YAŞARKEN ÖLMEK YAZILMIŞ"

Kampta yaşayan Filistinli Ekrem Süleyman da normalde bayramlarda komşularını, akrabalarını ziyaret ettiklerini ancak bu bayram durumun farklı olduğunu söyledi.

Süleyman, "Birkaç saat sonra şehit ailelerine taziyelere gideceğim. Dini bayram ve günleri kutlamak dünyadaki tüm insanlar için uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Ama yalnızca Gazze'de bize yaşarken ölmek yazılmış." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuk İbrahim Cabir de bayramlarda parklarda, bahçelerde eğlendiklerini ama bu bayram çok üzgün olduklarını belirtti.

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Cabir, İsrail'in saldırıları başlamadan önce aldıkları bayramlık kıyafetini bile giymediğini söyledi.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu. (AA)


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Filistin İsrail

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