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'Issız Adam boşandı' iddiası gündem olmuştu! Cemal Hünal ile Lale Cangal sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın tek celsede sessiz sedasız boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift, haklarındaki iddiaya son noktayı koydu.

'Issız Adam boşandı' iddiası gündem olmuştu! Cemal Hünal ile Lale Cangal sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Ünlü oyuncu Cemal Hünal ile Lale Cangal 2011 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Doğan Atilla adında bir de oğulları olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilen çiftin sessiz sedasız boşandığı iddia edildi. Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

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"EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

Lale Cangal ile Cemal Hünal, yaptıkları açıklamada; "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımızla görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz" dedi.

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Cemal Hünal ıssız adam film Lale Cangal Oyuncu magazin
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