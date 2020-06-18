HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor

İstanbul 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Vahşi yaşamın bir parçası olan ve sıcak yaşamı seven timsahlardan sevindirici haber geldi. Geçen yıl Tuzla'da kurulan Timsah Park’ta bulunan 8 adet timsahtan bir tanesi yumurtladı ve 10 adet yumurta elde edildi. Böylece, İstanbul temmuz ayı içerisinde 10 yeni timsah yavrusuna kavuşacak.

İstanbul 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor

Toplam 8 adet Nil Timsahı'na ev sahipliği yapana ve Türkiye’de vahşi yaşam bilincinin oluşturulması amacıyla geçtiğimiz yıl Tuzla Viaport Marina’da kurulan Timsah Park’tan sevindirici haber geldi. Parkta bulunan timsahın yumurtlamasıyla birlikte, Türkiye’nin timsah popülasyonuna 10 yeni yavru ekleneceğini söyleyen Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Yaklaşık 1,5 ay sonra da yavru timsahlarımıza kavuşacağız. Kuluçka sürecini takip eden uzman bir kadromuz var. Yumurtaların bulunduğu ortamı annenin doğal yaşamda üstüne yatması gibi uygun bir koşulda tutuyorlar” dedi.

SICAKLIK YAŞAMLARI İÇİN EN KRİTİK ETKEN

Kuluçka süresi 3 ay olan timsahların sorun yaşanmadığı takdirde Temmuz ayı içerisinde dünyaya geleceklerini dile getiren Aydın, “Bulunduğumuz alan onların yaşayacağı sıcaklığa uyumlu. Hava çok sıcak olsa da içerisi ilave ısıtıcılarla tekrardan da ısıtılıyor. Yaklaşık 20 derecenin üzerinde tutuluyor yaz kış. Bu da onların burada daha uyumlu daha hareketli olmalarını sağlıyor. Bu hayvanlar soğukkanlı canlılar. Sıcaklık onların yaşamı için en kritik şey ve biz de bunu sağlıyoruz” diye konuştu.

YUMURTALAR ÖZEL KULUÇKADA BEKLİYOR

Timsahların ortam şartları sağlanmaması halinde yumurtlama yapamadıklarına dikkat çeken Aydın, “Timsah yumurtaya yatarak çoğalan bir canlı. Biz yumurtalarımızı kuluçkaya aldık. Kuluçka sürecini takip eden uzman bir kadromuz var. Yumurtaların bulunduğu ortamı, annenin doğal yaşamda üstüne yatması gibi uygun bir koşulda sıcak ve aşırı nemli bir ortamda tutuyorlar. Doğal yaşamda da anne yumurtayı yiyebiliyor. Biz sağlıklı yumurtalar olsun diye anne ile aynı ortamda tutmuyoruz çünkü 10 yumurtayı da yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden kuluçkaya aldık ve anneyi de yormak istemedik. Yavrular dünyaya geldikten sonra anneler ile yaşamlarına devam edecekler” dedi.

YAVRU TİMSAHLAR ANNELERİYLE 1 YAŞINDA BULUŞACAK

Timsahların doğduktan sonra da yine en az 25 santigrat derece ve nemin yüksek olduğu ortamda yaşaması gerektiğini söyleyen Aydın, “Bu canlılar Nil nehrinde yaşar ve oradaki sıcak atmosfere ve suya alışkınlardır. Buradaki suları da ısıtılıyor. Yavruları 1 yaşından sonra anne ile buluşturacağız. Yavrular için burada ayrı bir alan oluşturduk. Yumurtadan çıktıktan sonra bu alanda yaşayacaklar. 1 yaşına gelene kadar geçirdiği süreç de çok önemli” dedi.

DOĞAL YAŞAMDAKİ POPÜLASYONA KATKIDA BULUNUYORUZ

Timsah Park’ın bir nevi üretim çiftliği olduğunu ifade eden Aydın, “Burada timsahları üretmekteki amacımız derisini kullanmak ya da onaylamadığımız koşullarda onları kullanmak değil. Bunları çoğaltıp doğal yaşama bırakmak ve doğal yaşamdaki timsah popülasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Eve almadı diye başından vurmuştu! Korkunç olayda yeni gelişmeEve almadı diye başından vurmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 2 yorum
SENEYE IRMAKLARIMIZDA TİMSAHLARI GÖRMEYE BAŞLARIZ İNŞALLAH. SİZ NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ ANLAMADIN?
"Bunları çoğaltıp doğal yaşama bırakmak ve doğal yaşamdaki timsah popülasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”.......... götürüp Nil nehrine mi bırakacaklar, yoksa sıcak iklimdeki bir nehrimize mi , mesela Ceyhan, Seyhan gibi :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiye erlerinden kediye kalp masajı! Hayata döndürdüler

Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdüler

Dünya'da benzeri az! Manisa'da 12 bin yıllık insan ayak izleri

Yer: Manisa! 12 bin yıllık insan ayak izleri

15 santim boyutunda! Dev kelebek şaşkına çevirdi

15 santim boyutunda! Dev kelebek şaşkına çevirdi

Aracı önce çaldı, sonra otoparka bıraktı

Aracı önce çaldı, sonra otoparka bıraktı

Eve almadı diye başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında yakalandı

Eve almadı diye başından vurmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme

Böbrek taşına iyi geldiği öne sürüldü! Kana kana içiyorlar ama...

'Böbrek taşına iyi geliyor!' Kana kana içiyorlar ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.