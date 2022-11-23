İstanbul Ataşehir'de kurulu! İlk defa veri alındı... Yeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydetti

Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, Ataşehir'de kurulu yeni nesil kontrollü patlatma titreşim ölçüm cihazının son Düzce depremini kaydettiğini belirterek, "Buna göre deprem 59 saniye sürmüş, en etkili nokta 22,5'inci saniyede olmuştur. Çok düşük frekanslı cereyan etmiştir." dedi.

TESADÜF ESERİ İLK DEFA BİR DEPREMİ KAYDETTİ

Prof. Dr. Kahriman, metro inşaatı ve kontrollü bina patlatmalarında ortaya çıkan etkileri tespit etmek için kullanılan cihazın tesadüfen ilk defa bir deprem için veriler sunduğunu belirterek, ulaşılan sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kontrollü patlatma titreşim ölçüm cihazının depremin ardından çarpıcı sonuçlar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kahriman, "Cihazımız dün gece 200 kilometre uzaklıkta olan depremi kaydetmiş ve online olarak anında paylaşmıştır. Buna göre deprem 59 saniye sürmüş, en etkili nokta 22,5'inci saniyede olmuştur. Çok düşük frekanslı cereyan etmiştir. Bu durumda, yerleşim birimlerindeki bina ve tesislerde (yaşlarına, zemin ve malzeme özelliklerine göre) depreme uzaklıklarına bağlı olarak kılcal çatlaklardan önemli yapısal hasarlara varan deformasyonlar tahmin edilmektedir. "diye konuştu.

"50 BİN TON PATLAYICININ AYNI ANDA PATLATILMASINA EŞ DEĞER"

Cihazın, depremin İstanbul'daki etkilerine ilişkin de veriler sunduğunu vurgulayan Kahriman, şöyle devam etti:

"Sonuçlara göre 5,9 büyüklüğündeki bir deprem yaklaşık 50 bin ton patlayıcının aynı anda patlatılmasına eş değerdir. Depremin etkilediği yerlerde ağır hasarlı binalar olabilir. İstanbul'da ise binalarda kılcal seviyede çatlaklar olabilir. Sınırın altında çıktı çünkü değerler. Deprem örneğin Adalar fay hattında olsa bu 20-30 kilometre çapındaki binaların büyük kısmı ağır hasar görecek. Yine de spekülasyon yapılmamalı. Bunun yerine önlem alınmalı."

Prof. Dr. Kahriman, deprem riskine karşı hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Yetkili kuruluşlar ve belediyelerce bir an önce riskli bölgelerde, örneğin 20-30 kilometre çapında riskli sınırlı sayıdaki binalar tespit edilsin, bununla ilgili önlemler alınsın. Bu anlamda bölgeler ve master plan oluşturulsun. Daha sonra 20 ve 30 kilometre çapındaki bölgeler ve binalar depreme uygun hale getirilmeli. Bunlarla ilgili önlemler alınsın. Yoksa tekrar tekrar tespit yapılmasının anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kahriman, yeni nesil kontrollü patlatma titreşim ölçüm cihazının sonuçlarının önemli olduğunu, Türkiye ve dünya için ciddi araştırma alanlarında kullanılabileceğini sözlerine ekledi. (AA)