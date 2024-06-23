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    4. İstanbul Boğazı'nda menemen yemek istedi! 18 bin TL'lik fiyatı görünce şaşkına döndü...Sosyal medya inanmak istemedi: "18 bin TL'yi yerim daha iyi"

    İstanbul Boğazı'nda menemen yemek istedi! 18 bin TL'lik fiyatı görünce şaşkına döndü...Sosyal medya inanmak istemedi: "18 bin TL'yi yerim daha iyi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 08:56
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    TikTok'ta 'yunusemreozhann' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi İstanbul Boğazı'nda kahvaltı yapmak isterken fiyatları görünce şaşkına döndü. Menemenin fiyatının 18.900 TL olduğunu görünce o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları fiyata inanmadı.

    İstanbul Boğazı'nda menemen yemek istedi! 18 bin TL'lik fiyatı görünce şaşkına döndü...Sosyal medya inanmak istemedi: "18 bin TL'yi yerim daha iyi"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde İstanbul Boğazı'nda deniz manzarasına karşı kahvaltı yapmak istediğini dile getiren bir kullanıcı viral oldu. Deniz keyfi yapmak için geldikleri mekanda, "İstanbul'da denize karşı kahvaltı yapalım dedik. Karşılaştığımız manzaraya bak" notunu ekleyen kullanıcı ardından menüdeki menemenin fiyatını gösterdi.

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    Menüde sucuklu menemen olarak satılan ürünün 18.900 TL olması sosyal medya kullanıcılarını da şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanlış yazılmış mümkün değil" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcı ise, "18 bin TL'yi yerim daha iyi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanamıyorum" yorumunda bulundu.

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