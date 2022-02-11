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İstanbul Boğazı'nda mest eden görüntü! Suyun rengi turkuaz oldu

11.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'ndaki suyun renki bugün görenleri şaşkına çevirdi. Alışıldık renginin dışına çıkan deniz suyu bugün turkuaz oldu. Renk değişimi sonrası oluşan manzara vatandaşları adeta büyülerken, eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda mest eden görüntü! Suyun rengi turkuaz oldu

İstanbul Boğazı'nın suyun renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest etti. Görenler hemen telefona sarılırken, eşsiz güzellik drone ile de kayda alındı.

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.

Yurt dışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı. Senede 2 defa Boğaz'a geldiklerini ifade eden Ömer Akın, "Biz Hollanda'da yaşıyoruz. Senede 2 defa buraya eşimle gelip 2 -3 saat turlarız. Muhteşem bir manzara. Yalnız tek üzüldüğüm sahil hep denizanası ile dolmuş. Bence ters giden bir şeyler var. Bu güzelliğimizi iyi kullanmalıyız yıpratmamalıyız" şeklinde konuştu.

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Manzaranın keyfini çıkardığını dile getiren Fatma Doğan Akın ise "İstanbul çok güzel bir yer. Gelip buranın tertemiz havasını alıp Avrupa'ya geri gitmek çok güzel. Şu an manzara muhteşem" dedi.

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(İHA)

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