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  4. İstanbul Boğazı'nı aratmayan görüntü! Akın ettiler

İstanbul Boğazı'nı aratmayan görüntü! Akın ettiler

24.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nı aratmayan görüntü! Akın ettiler

İstanbul'daki göllerde azalan su seviyesi endişeli günler yaşanmasına sebep olurken bu sabah Sazlıdere Gölü'nde çekilen kareler yüzleri güldürdü. Son günlerde etkili olan yağışların sonrasında kurumuş olan noktaların tekrar su ile dolduğu Sazlıdere Gölü'nde binlerce martı kanat çırptı. Göl üzerindeki martı yoğunluğu İstanbul Boğaz'ını aratmazken manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul’da son günlerde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. Yağmurların ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 53 seviyesine yaklaştı.

İstanbul’un en önemli baraj gölü olan Sazlıdere'de ise yağmurların ardından suların çekildiği alanlar tekrar su dolmaya başladı. Suların yükseldiği göle binlerce martı akın etti. Martıların akın etmesi ile göl üzerinde adeta beyaz tabaka oluştu.

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GÖREN ŞAŞIRMADAN EDEMEDİ

Vatandaşlar ise göle bu kadar martının akın etmesine şaşırdı. Binlerce martının göle gelerek balık avladıkları düşünülüyor.

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İHA

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