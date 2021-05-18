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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch'e katıldı

18.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı. Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalındaki ilk yayın ise 19 Mayıs'ta gerçekleşecek. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitch'e katıldığını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch'e katıldı

Twitch, sadece oyuncuların değil, siyasetçilerinde odağında yer almaya başlıyor gibi görünüyor. Hatırlarsanız daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Twitch kanalını açmış, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile Twitch'e katıldığını duyurmuştu. Yavaş, Pqueen'in yayınına da konuk olmuştu. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch'e katıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TWITCH KANALI YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin açılışı ile birlikte yayın hayatına başlayacak. Kanalın ilk canlı yayını ise ilk kez canlı olarak gerçekleşecek olan "Zor Sor" yayını olacak.

Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı

ÜNLÜ İSİMLER EŞLİK EDECEK

Yayında İmamoğlu'na Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş gibi isimler eşlik edecek.

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4 GÜN SÜRECEK TURNUVA

IGEF 2021, 4 gün boyunca oyun turnuvalarına sahne olacak. Kozlarını Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends gibi dev yapımlarda paylaşmak isteyen oyuncular 19-22 Mayıs tarihleri arasında İGEF’te buluşacak.

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