İstanbul'da anketlerde kim önde? Murat Kurum canlı yayında oran verdi: Rakibimiz öndeydi ama...

İstanbul'da seçim anket sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Şu ana kadar 6 adayın olduğu İstanbul'da hangi ismin önde olduğu merak edilirken; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını paylaştı.

MURAT KURUM'DAN ANKET AÇIKLAMASI: "BİZ ÖNE GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

Katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan Kurum, mevcut belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu'nin daha önce 1.5 puan önde olduğunu belirterek, "Bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde yapacağı projeleri CNN Türk'te anlatan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum şunları kaydetti:

"RAKBİMİZ 1.5 PUAN ÖNDEYDİ AMA..."

"İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor.

"BİZ ÇOK GÜZEL GİDİYORUZ"

İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız.

Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz."