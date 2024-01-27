8 adaylı İstanbul yarışı! İmamoğlu'nun seçimlerdeki rakipleri artıyor... Cemal Enginyurt'un "Ortalık karışacak! Geliyorum" paylaşımı gündem oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 5 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu ve Memleket Partisi Mehmet Sevigen'i aday gösterdi.

İSTANBUL'DA ADAY SAYISI 8 OLABİLİR

Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verirken, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

CEMAL ENGİNYURT: İSTANBUL'DA ADAY OLMAK İSTERİM

KRT TV'de soruları yanıtlayan Cemal Enginyurt, "İstanbul'dan aday olmak isterim" derken, olası Ordu adaylığıyla ilgili de CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Enginyurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"ORDU İÇİN KEMAL BEY DÖNEMİNDE ANLAŞMIŞTIK"

"Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi.

"BENİ DAHA SAĞCI BULDULAR"

Daha sağcı buldular. CHP tabanı istemiyor dediler. Ben il delegeleriyle sandığa gidelim dedim ama malesef CHP'nin etkili elemanları orada bizi demediler. Ama yazık oluyor. Ben CHP işbirliğiyle Ordu'da aday olsam, seçimi açık ara kazanacak durumdayız. Bu kadar da net söylüyorum. Ordu'da Demokrat Parti olarak aday çıkartacağız.

Ben CHP'nin bu tutumu karşısında Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak isterim."

"BEN CEMAL! GELİYORUM"

Öte yandan Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Enginyurt, yaptığı paylaşımda "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum." ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un bu paylaşımı "İstanbul adayı olacak" şeklinde yorumlanırken, kulisler de hareketlendi.