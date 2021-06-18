İstanbul'da aşılama ne zaman tamamlanacak? İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu anlattı. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “11 Mart 2020’den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul’da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz. Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ’DA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ"

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu andaki nüfusa göre İstanbul’daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul’da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul’da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz’un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul’da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz" dedi.