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İstanbul'da camiden 'kedi' anonsu: İmam vatandaşlara böyle seslendi! 'Annesi üzgündür, ağlamaktadır'

08.10.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çalındığı öne sürülen yavru kediler için camiden anons yapıldı. Cami imamı, anne kedinin üzgün olduğunu belirttiği vatandaşlara "Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın" diyerek yavru kedilerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul'da camiden 'kedi' anonsu: İmam vatandaşlara böyle seslendi! 'Annesi üzgündür, ağlamaktadır'

Doğum yaptıktan kısa süre sonra yavruları çalınan anne kedinin üzülüp ağlamasına, kedilerine bakımını üstlenen Haskül Kuyar dayanamadı. Aklına mahalledeki cami imamı geldi ve imamdan anons yapması için ricada bulundu. Camiden kedilerin geri getirilmesi için anons yapıldı.

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AFİŞ DE BASTIRDI

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haskül Kuyar tarafından bakımları üstlenilen bir anne kedi doğum yaptı. Kısa süre sonra kedinin 3 yavrusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşadıkları kulübeden alındı. Anne kedi, yavrularının kaybolmasına üzüldü. Bunu gören Kuyar, afiş bastırdı ve camiye giderek anons yaptırdı.

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“ANNE KEDİ AĞLAMAKTADIR, ÜZGÜNDÜR"

Camide yapılan anonsta, “Bir anne kedinin 3 adet yavrusu alınmıştır. Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür. Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın, annesine geri getirsin" ifadeleri yer aldı.

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“KEDİ GİBİ BEN DE UYUYAMAZ HALE GELDİM"

Kedilerin bakımını üstenen Haskül Kuyar şöyle konuştu:
“3 gün önce yavruları kayboldu, üzüldü ve biz de üzüldük. Geceleri miyavlıyordu. Aklımıza mahalledeki hocamız geldi. Ona söyleyip anons ettirelim dedik. Camiden hoca anons yaptı, bende broşür hazırlayıp astım duvarlara, 'Kim götürdüyse, getirsin' diye. Hayvan sürekli miyavlıyor, rahatsız olduk ve üzüldük.

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Kedi ağlıyordu ve üzgün. Gece saat 02.00-03.00'e kadar miyavlıyor. Sürekli duyuyorum sesini. İnsan ister istemez üzülüyor, sonuçta oda bir anne. Alan kişilerin illaki bir büyükleri var yani, kim götürdüyse getirsin. Hayvan buradan ayrılmıyor, yavrusu gelir diye. Kedi gibi geceleri ben de uyuyamaz hale geldim. Düşündüm ne yapabilirim diye, bunları yapmak geldi aklıma. Bilen, bulan getirir diye ama halen getiren olmadı."

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(DHA)

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