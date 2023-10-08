CHP'de İstanbul İl Başkanlığı seçimi! Cemal Canpolat ile Özgür Çelik yarışıyor

CHP'nin İstanbul İl Başkanı bugün düzenlenecek 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde belli olacak. Değişimcilerin desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile genel merkezin desteklediği CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın yarışacağı kongrede, 600'ü aşkın delege oy kullanacak.

BAŞKANLIK YARIŞINI ETKİLEYECEK

İstanbul'daki sonucun CHP'nin 5 Kasım'da yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultayı etkileyeceği belirtiliyor. Bu nedenle gözler, kurultaya 196 delege gönderecek olan İstanbul'a çevrildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan adayı Özgür Özel katılmayacak.

İKİ İSİM YARIŞIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; kongre öncesi partililerle bir araya gelen Özgür Çelik, sosyal medyadan video yayınladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı: “Bizim mücadelemiz parti içerisinde olmaz. Biz örgütümüzün hiçbir üyesiyle tartışmalı bir zemine gitmeyiz. Bizim kavgamız 20 yılı aşkın zamandır bu ülkeyi yöneten iktidarladır.”

CHP'nin ilçe örgütlerine yaptığı ziyaretlerden kesit paylaşan Cemal Canpolat ise şöyle konuştu:

“Örgütün etkili olmasını istiyorsanız, ilçe başkanlarının etkili olmasını istiyorsanız oyunuza talibim. Pazar gününden itibaren kendi solumuza döneceğiz, solu yeniden ayağa kaldıracağız.”



