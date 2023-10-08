Her şey böyle başlamış... Yüzlerce kişi olacaklardan habersiz eğlenmeye devam etti! Hamas üyelerinin paramotorlarla İsrail'e sızma anları...

Hamas'ın silahlı gücü El-Kassam Tugayları dün sabah saatlerinde İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. İsrail'e güney kentlerinden sınırı geçerek sızan Hamas üyeleri İsrail'in içlerine ilerlemişti.
İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, Hamas'a savaş ilan etmiş ve Demir Kılıçlar operasyonunun düğmesine basmıştı.
Gazze-İsrail sınırından paramotorlarla İsrail'e sızan Hamas üyelerinin görüntüleri, o anlarda bölgedeki bir festivalde kayıt altına alındı.
Görüntülerde festival alanındaki birçok kişinin olacaklardan habersiz dans ettikleri görülürken, videoyu çeken kişi havadaki paramotorların geliş anını da kayıt altına aldı.