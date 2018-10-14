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İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da, dünyada ve Türkiye’de ender rastlanan “mekik kelebeği” bulundu.

Askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebek görenleri şaşkına çevirdi.

'Bu ne biçim yaratık'

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Dünyada ve Türkiye’de ender rastlanan “Daphnis Neri”, yaygın adıyla “mekik kelebeği” denilen türe İstanbul’da rastlanıldı. Güngören’de esnaflık yapan Ahmet Dilbaz'ın yolda bir vatandaşın aracın üstünde görüp ürktüğü mekik kelebeği dikkatini çekti. Dilbaz, aracın üstündeki kelebeği alıp sahiplendi.
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Sonrasında kelebeğin fotoğrafını çekip internette araştıran Dilbaz, kelebek türünün dünyada ender rastlanılan mekik kelebeği olduğunu öğrendi. Kelebeğe kutu içerisinde bir yer hazırladıktan sonra yetkili birimleri arayarak bilgi alan ve İstanbul Tabiat Parkları’na yönlendirilen Dilbaz, yetkililerle telefonda görüştü. Dilbaz, mekik kelebeğini pazartesiye kadar besledikten sonra İstanbul Tabiat Parkları yetkililerine teslim edecek.
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“Biri kelebeği fark etmiş ama ürkerek kaçıyor, 'Bu ne biçim yaratık' dedi”

“Biri kelebeği fark etmiş ama ürkerek kaçıyor, 'Bu ne biçim yaratık' dedi”
Mekik kelebeğini İstanbul Tabiat Parkları’na teslim edeceğini söyleyen Ahmet Dilbaz, “İş yerinin önündeydim. Biri kelebeği fark etmiş ama ürkerek kaçıyor, 'Bu ne biçim yaratık' dedi.
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Onun ürktüğünü görünce benim de dikkatimi çekti. Geldim ve arabanın üzerinde değişik bir kelebek türü olduğunu gördüm. Ben kelebeği aldıktan sonra internetten araştırmalara başladım. Araştırırken mekik kelebeği olduğunu, mekik kelebeğiyle birlikte ender, az rastlanan bir tür olduğunu anladım. Ölmesin diye de hemen yetkili kimlere verebilirim diye araştırdım. İstanbul Tabiat Parkları’na teslim edebileceğimizi söylediler. 'Elinizde dursun, ölmesin, besleyin. Pazartesi’ye kadar biz alırız' diye bizi bilgilendirdiler. Pazartesi günü kendilerine teslim edeceğiz” diye konuştu.
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Kelebeği iş yerine götürdüğünü dile getiren Dilbaz, “Araştırdığım kadarıyla zakkum ağacında beslenen bir kelebek türü. Zakkum tırtılı da diyorlar. Ağacın tepesinden düşmüş. Bulduğumda aracın üzerindeydi. Bunun gece uçtuğunu, zakkum ağacının yaprağı, çiçeğiyle ve çiçek özüyle beslendiğini anladım. İş yerine götürdüğüm zaman içeride sağa sola uçuştu. Uçup da uzaklara gitme gibi bir durumu yok. Şu anda dışarıdayız, uçacak gibi bir durumu yok” dedi.
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