İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları! Çarpıcı değişim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için tartışmalar sürerken, ilçelerde de kıyasıya bir yarış yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçe belediyesi kazandı. CHP, daha önce AK Parti'nin kazandığı Esenyurt ve Küçükçekmece'de yarışı önde tamamladı. AK Parti ise CHP'li Çatalca'yı kazandı. MHP ise Silivri'de yarışı önde bitirdi. TÜRKİYE GENELİ TÜM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN İlçeleri kazanan adaylar şöyle: ADALAR: CHP



İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Erdem Gül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdem Gül 4 bin 306 oy aldı. ARNAVUTKÖY: AK PARTİ



İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı. Ahmet Haşimi Baltacı 69 bin 102, İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 22 bin 833, HDP adayı Yavuz Kahrıman 16 bin 281 oy aldı. ATAŞEHİR: CHP



Ataşehir'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'nin mevcut başkanı Battal İlgezdi kazandı. 128 bin 560 oy alan İlgezdi'yi 112 bin 528 oy ile AKP'li İsmail Erdem takip etti.

AVCILAR: CHP



Avcılar'da seçimi kesin olmayan sonuçlara göre 126 bin 416 oy ile CHP'li Turan Hançerli kazandı. Hançerli aldığı oy ile yüzde 52,11'lik orana ulaştı. Onu yüzde 45,47 ile AKP'nin adayı İbrahim Ulusoy takip etti. BAĞCILAR: AK PARTİ



İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Lokman Çağırıcı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Çağırıcı 189 bin 205, İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 66 bin 971, HDP adayı Hüda Kaya 41 bin 841 oy aldı. BAHÇELİEVLER: AK PARTİ



Bahçelievlerde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'li Hakan Bahadır kazandı. 168 bin 724 oy alan Bahadır'ı, 135 bin 87 oy ile CHP'li Mehmet Ali Özkan takip etti. BAKIRKÖY: CHP



Bakırköy'de belediye başkanı değişmedi. Kesin olmayan sonuçlara göre 76 bin 978 oy alan CHP Adayı Bülent Kerimoğlu belediye başkanı seçildi. Onu 33 bin 490 oy ile AKP'li Mehmet Umur takip etti. BAŞAKŞEHİR: AK PARTİ



İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

BAYRAMPAŞA: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre Bayrampaşa'da seçimi 80 bin 719 oy alan AK Parti'li Atila Aydıner kazandı. Onu 72 bin 998 oy ile CHP'li Remzi Albayrak takip etti. BEŞİKTAŞ: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 80 bin 660 oy alan CHP'li Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi. Onu 18 bin 12 oy ile MHP'li Serkan Toper takip etti. BEYKOZ: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 73 bin 834 oy alan AK Partili Murat Aydın Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Onu 55 bin 387 oy ile CHP'li Coşkun Tosun takip etti. BEYLİKDÜZÜ: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 106 bin 710 oy alan CHP'li Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Onu 79 bin 92 oy ile AKP'li Mustafa Necati Işık takip etti. BEYOĞLU: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 65 bin 70 oy alan AKP'li Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Onu 57 bin 435 oy alan CHP Adayı Alper Taş takip etti. BÜYÜKÇEKMECE: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 749 oy alan CHP'li Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 518 oy alan AKP'li Mevlüt Uysal takip etti. Uysal, Kadir Topbaş'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına getirilmişti.

ÇATALCA: AK PARTİ



İstanbul'un Çatalca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mesut Üner kazandı. AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Mesut Üner, kutlamaların ardından yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür etti. ÇEKMEKÖY: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 62 bin 20 oy alan AKP'li Ahmet Poyraz Çekmeköy Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onu 46 bin 686 oy ile CHP'li Seyfettin Yıldırım takip etti. ESENLER: AK PARTİ



İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik Göksu 131 bin 385, İYİ Parti adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP adayı Gülsüm Öztürk 18 bin 114 oy aldı. ESENYURT: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 224 bin 87 oy alan CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Onu 199 bin 635 oy ile AKP'li Azmi Ekinci takip etti. EYÜPSULTAN: AK PARTİ



Eyüpsultan'da, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Deniz Köken kazandı. Deniz Köken, AKP İlçe Başkanlığı önünde partililerin kutlamasına katıldı. Oluşturulan platformda partililere seslenen Köken, "Bundan sonraki süreçte işi daha sıkı tutup, il ve ilçede daha müreffeh bir İstanbul ve Eyüpsultan inşa edeceğimizi deklare ediyorum" dedi.

FATİH: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 13 oy alan AKP'li Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı oldu. Onu 77 bin 532 oy ile CHP'li Soner Özimer takip etti. GAZİOSMANPAŞA: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 143 bin 279 oy alan AKP'li Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Onu 91 bin 730 oy alan CHP'li Ercan Kaya takip etti. GÜNGÖREN: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 89 bin 329 oy alan AKP Partili Bünyamin Demir, Güngören Belediye Başkanı seçildi. CHP'li İsmet Yaşar ise 61 bin 592 oy aldı. KADIKÖY: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 196 bin oy alan CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı oldu. Onu 58 bin 70 oy ile AK Partili Özgül Özkan Yavuz takip etti. KAĞITHANE: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 135 bin 667 oy alan AK Partili Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Onu 77 bin 411 oy ile İYİ Partili Mehmet Aslan takip etti. KARTAL: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre, 147 bin 568 oy alan CHP'li Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı seçildi. Onu 132 bin 684 oy alan AK Partili Ebubekir Taşyürek takip etti.

KÜÇÜKÇEKMECE: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 223 bin 675 alan CHP'Li Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 198 bin 652 oy alan AK Partili Temel Karadeniz takip etti. MALTEPE: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 152 bin 992 oy alan CHP'li Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 123 bin 794 oy ile MHP'li Ahmet Baykan takip etti. PENDİK: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 217 bin 807 oy alan AKP'li Ahmet Cin, Pendik Belediye başkanı seçildi. Onu 164 bin 197 oy alan CHP'li Mehmet Sait Usta takip etti. SANCAKTEPE: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 611 oy alan AK Partili Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 108 bin 31 oy alan CHP'li Özgen Nama takip etti. SARIYER: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre 113 bin 204 oy alan CHP'li Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı seçildi. Onu 84 bin 619 oy alan AKP'li Salih Bayraktar takip etti. SİLİVRİ: MHP



Kesin olmayan sonuçlara göre, 45 bin 541 oy alan MHP'li Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı seçildi. Onu 42 bin 611 oy ile CHP'li Özcan Işıklar takip etti. İlçede DSP'li Selami Değirmenci ise 6 bin 545 oy aldı.

SULTANBEYLİ: AK PARTİ



İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Keskin 77 bin 648, CHP adayı Ayhan Koç 20 bin 770, HDP adayı Nihat Akdoğan 13 bin 713 oy aldı. SULTANGAZİ: AK PARTİ



İstanbul'un Sultangazi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Abdurrahman Dursun kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Dursun 140 bin 694 oy aldı. ŞİLE: AK PARTİ



İstanbul'un Şile ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhan Ocaklı 12 bin 69, İYİ Parti adayı Rahmi Çakar 7 bin 404, CHP adayı Ali Şecaattin Güney 2 bin 482 oy aldı. ŞİŞLİ: CHP



Kesin olmayan sonuçlara göre, 74 bin 432 oy alan CHP'li Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı seçildi. DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül ise 44 bin 835 oy aldı. Onu 32 bin 337 oy ile AKP'li Nihal Yıldırım takip etti. TUZLA: AK PARTİ



Kesin olmayan sonuçlara göre, 74 bin 37 oy alan AK Parti Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 15 oy alan CHP'li Salim Gürsoy izledi.