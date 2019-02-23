HABER

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da yağışların yarın da (23 Şubat Pazar) etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı

Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı.
Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

SICAKLIK SIFIR DERECE

SICAKLIK SIFIR DERECE
Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

KIŞLA MÜCADELE ARAÇLARI HAZIR TUTULUYOR

KIŞLA MÜCADELE ARAÇLARI HAZIR TUTULUYOR
Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da yağışların yarın da (23 Şubat Pazar) etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR
Beylikdüzü’nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekti zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı.
(DHA / AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar yağışı Meteoroloji Son dakika 23 şubat hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.