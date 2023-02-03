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İstanbul'da korkunç olay! Baltayla öldürüp evi ateşe verdi, cesedi çekyattan çıktı

03.02.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Türkmen bir kadın vahşi bir cinayete kurban gitti. Üstelik katili arkadaşı çıktı. Arkadaşı, Türkmen kadını baltayla öldürmüş, cinayetin izlerini yok etmek için de evi ateşe vermişti. Kadının yanmış cesedi o evdeki bir çekyattan çıktı. Katil ise İstanbul'dan kaçma hazırlığı yaparken son anda yakalandı.

İstanbul'da korkunç olay! Baltayla öldürüp evi ateşe verdi, cesedi çekyattan çıktı

Korkunç olay, İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine eve gelen ekipler, çekyatın içinde içinde yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde baltayla öldürüldüğü tespit edilen kadının katil zanlısı arkadaşı Erkın Sohbetov çıktı. İstanbul'dan kaçma hazırlığı yapan Sohbetov yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

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YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

Önceki gün saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda iddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış Leyla Seyidova'ın cesedini buldu. Ekipler, çekyatın yanında 1 bıçak ve 1 balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği Gulçehra Kadırova ve Feruz Yagshıkulyyev'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri yangından önce olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul'dan kaçma hazırlığı yapan Erkın Sohbetov, cinayet şüphelisi olarak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde Sohbetov, cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

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Katil zanlısı Erkın Sohbetov

Kaynak: DHA-Kanal D Haber

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cinayet kadın cinayeti İstanbul

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