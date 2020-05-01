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İstanbul'da korkunç olay! Kamyonetinin kasasında intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir kişi kamyonet kasasında intihar etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahalle sakinleri de pencere ve balkonlarından polisin olay yeri inceleme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

İstanbul'da korkunç olay! Kamyonetinin kasasında intihar etti

Olay, Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde saat 13.30'da meydana geldi. İsminin Mustafa S. olduğu öğrenilen 55 yaşındaki bir kişi evinin önünde bulunan kamyonetin kapalı kasasında intihar etti. Nakliye işi yapan Mustafa S.'nin kendisini kamyonet kasasında astığını gören komşusu Mustafa S.'nin ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet kasasında bulunan Mustafa S.'ye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

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Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri kamyonet kasası ve çevresinde çalışma yaptı. Mustafa S.'nin cesedi cenaze arabasıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Sokak sakinleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle balkon ve pencerelerden izledi.

Kaynak: DHA

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