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İstanbul'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi. Beşiktaş’ta kameralara yansıyan görüntüde ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda meydana geldi.

İddiaya göre motosikletini servis götüren Emir A., motosiklet ile sahil yolunda seyretmeye başladı. Bir süre sonra yolda otomobille süratli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki araca makas attı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yola kenarına çekerek otomobilini durduran sürücü araçtan indi. Motosiklet sürücüsü Emir A’da sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Otomobil sürücüsünün karşılık vermesi üzerine motosikletli makas attığını söyledi. Ancak yaptığını kabul etmeyen sürücü, aracında oluşan hasara baktı. Tartışmanın ardından taraflar ardından olay yerinden ayrıldı.

MOTOSİKLETLİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde geçtiğimiz 8 Mart Pazar günü meydana gelen olayda ise motosiklet sürücüleri trafikte seyretmeye başladı. O esnada panelvan tipi bir araçla süratli bir şekilde seyreden sürücü, motosikletlilerin arasından makas atarak geçti. Korku dolu anlar yaşayan sürücüler yol kenarında durarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Motosikletliler ölümden döndüğü anları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kendin aynaya bakmadan sol şeride giriyodun ... kendini bok sanıyon ...
şunların araba motor kullanma şekillerine bakarmısın trafik teröristleri ehliyetlerine el koyup iyi de bir ceza geçircen bunlara
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