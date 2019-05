İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri, at arabasıyla giden şahısın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri, megafonla dışarıya anons ederek “dur” ihtarında bulundu. İhtarı dikkate almayan şahıs, ardından atları daha da hızlandırarak ilerlemeye başladı. Şahıs kaçmaya başlayınca polis ile arasında kovalamaca yaşandı. Şahıs cadde üzerindeki araçların arasından trafiği tehlikeye atarak kaçarken, polis ekipleri de siren kullanarak at arabasını kovaladı.

BEKÇİLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kovalamaca sürdüğü esnada polis ekiplerini ile at arabasını fark eden bekçiler de şahsın peşinden koşmaya başladı. Ancak şahsın at arabasıyla daha da hızlanması üzerine bekçiler havaya ateş açmaya başladı. Bekçilerin cadde üzerinde defalarca ateş açması sonucu at arabası durdurularak üzerindeki şahıs da yakalandı. Ardından üst araması yapılan şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahsın, atların siren sesinden korktuğu için durmayarak hızlandığını söylediği iddia edildi. Nefes kesen o anlar ise bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)