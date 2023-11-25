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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA: 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valilikte

25.11.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da okullar tatil mi son dakika ile okullar ne zaman tatile girecek 2023 ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrasında okulların durumu da merak edildi. Peki, İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA: 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valilikte

İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Açıklamaların ardından İstanbul'da okullar tatil mi ya da İstanbul'da okullar tatil edilecek mi merak ediliyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü okulların durumu merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Şu an için 27 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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27 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair detaylar, pazar günü akşam saatlerinde belli olacak. 26 Kasım Pazar(yarın) günü İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da okulların tatil olduğıuna dair bir açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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