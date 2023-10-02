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  4. İstanbul’da park yeri tartışması adeta meydan savaşına döndü

İstanbul’da park yeri tartışması adeta meydan savaşına döndü

02.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de iki sürücü arasında yaşanan park yeri tartışması, tarafların ailelerinin dahil olmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Mahallelinin de karıştığı kavgada taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken polis tarafları gözaltına aldı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre aynı sokakta ikamet eden iki sürücü arasında evinin önünde park etme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi üzerine sürücüler birbirine girdi. Bunu gören sürücülerin aileleri de sokağa inince ortalık karıştı.

PARK YERİ YÜZÜNDEN ORTALIK KARIŞTI

Taraflar uzun süre birbirlerine vururken, sesleri duyan mahalleli de tarafları ayırmak için aşağıya indi. Taraflar bir türlü sakinleşmeyince ortaya meydan kavgasını aratmayan görüntüler çıktı. Tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay devam ettiği esnada ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip tarafları ayırırken, birbirlerinden şikayetçi olan kişileri gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga

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