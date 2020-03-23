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  4. İstanbul’da pes dedirten görüntü! Koronavirüs uyarılarına rağmen böyle asker uğurladılar

İstanbul’da pes dedirten görüntü! Koronavirüs uyarılarına rağmen böyle asker uğurladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında asker uğurlama törenlerinde virüs salgını riskinin artabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak çeşitli noktalarda toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddeler dolaşarak uğurlama yapan gençler, o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

KONVOY HALİNDE TÜNELE GİRDİLER

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. (İHA )

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs asker uğurlaması istanbul

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