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İstanbul’da skandal görüntüler! Aralarında çakarlı araçlar da vardı…

23.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Kağıthane ilçesinden gelen görüntüler şoke etti. Aralarında ‘izinli’ çakarlı araçların da bulunduğu düğün konvoyunda drift yapanlar oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler ceza yağdırdı. Çakarlı araçların kullanım izni olduğu belirlense de amaç dışı kullanım nedeniyle cezai işlem uygulandı. İşte son dakika haberinin detayları…

İstanbul’un Kağıthane çakarlı araçların bulunduğu, drift yapılarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza yağdı.

Kağıthane'de 13 Şubat Pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı araçların bulunduğu konvoyun yol kapatarak ilerledi. Konvoyun en önünde bulunan bir araç ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki çeken görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde trafiği tehlikeye düşüren ve çakar bulunan araçların sürücüleri M.G, Ö.F.G., B,Ö ve E.C. yakalandı. Konvoydaki bir aracın sahibinin çakar kullanım izni olduğu belirlendi. Ancak amaç dışı kullanım nedeniyle ceza yemekten kurtulamadı.

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Çakarlı araçları kullanan M.G., Ö.F.G. ve B.Ö.'ye 1823'er lira, ayrıca araç sahiplerine aynı miktarda ceza kesildi. Konvoyun en önünde bulunan ve drift yapan E.C.'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi.

Bu arada B.Ö.'nün kullandığı çakarlı aracın son bir yılda çakarın amaç dışı kullanımı nedeniyle 3 kez yakalandığı öğrenildi. Aracın 15 gün trafikten men edildiği ifade edilirken araçta bulunan çakar-siren tertibatının sökülmesi için 1 gün izin verildiği belirtildi. Ayrıca yol boyunca drift de yaptığı belirlenen B.Ö.'nün ehliyetine 2 ay el konulduğu kaydedildi.

Çakarlı aracın sahibi hakkında ise bilgi verilmedi.

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