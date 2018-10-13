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İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da 90 sokağın ismi değiştirildi. Aralarında Uğur Mumcu, Hrant Dink, Münir Özkul, Yaşar Kemal ve 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün de bulunduğu bir çok önemli isim, İstanbul’un sokaklarında yaşayacak.

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İBB Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda ilçe belediyelerinden gelen öneriler doğrultusunda İstanbul'daki 90 sokağın ismi değiştirildi. İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda oybirliği ile alanın karara göre Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nın yeni adı, uğradığı suikast sonucu 1993 yılında kaybettiğimiz gazeteci Uğur Mumcu oldu. Yine Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu 2007 yılında yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi.

MÜNİR ÖZKUL'DAN YAŞAR KEMAL'E

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'nde bulunan Samanyolu Sokağı'na da geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemasına damga vurmuş Münir Özkul'un adı verildi. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nda da yaşayacak. Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı da Melih Cevdet Anday oldu. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki Dumanlı Sokağı'na verildi. Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı'nın adı Yaşar Kemal olarak değiştirildi.

EREN BÜLBÜL'ÜN ADI BAHÇELİEVLER'DE

11 Ağustos 2017'de Trabzon’un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristler tarafından çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'nda yaşatılacak.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybeden “Boğazın Boğası” lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam’ın adı Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde Işık Sokağı'na verildi. Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki Samanyolu Caddesi'nin adı da ünlü halterci Naim Süleymanoğlu olarak değiştirildi.

TOPLUMSAL UZLAŞMAYA KATKI

CHP'li İBB Meclis Üyesi Cevdet Bayram, suikast sonucu hayatını kaybeden iki gazetecinin adının Şişli'de yaşatılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek “Uğur Mumcu ve Hrant Dink'in isminin yaşatılması toplumsal uzlaşmaya ve barışa katkıdır” dedi. (Sözcü)

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