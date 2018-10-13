İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İBB Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda ilçe belediyelerinden gelen öneriler doğrultusunda İstanbul'daki 90 sokağın ismi değiştirildi. İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda oybirliği ile alanın karara göre Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nın yeni adı, uğradığı suikast sonucu 1993 yılında kaybettiğimiz gazeteci Uğur Mumcu oldu. Yine Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu 2007 yılında yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi.

MÜNİR ÖZKUL'DAN YAŞAR KEMAL'E

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'nde bulunan Samanyolu Sokağı'na da geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemasına damga vurmuş Münir Özkul'un adı verildi. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nda da yaşayacak. Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı da Melih Cevdet Anday oldu. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in adı ise Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki Dumanlı Sokağı'na verildi. Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı'nın adı Yaşar Kemal olarak değiştirildi.



EREN BÜLBÜL'ÜN ADI BAHÇELİEVLER'DE