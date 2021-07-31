İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sancaktepe ve Silivri’de sular ne zaman gelir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un Silivri ve Sancaktepe ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, kısa süre içerisinde giderilecek. Sancaktepe’de sabah saat 10:00 sıralarında başlayan su kesintisinin akşam saatlerine kadar bitirilmesi planlanıyor.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.