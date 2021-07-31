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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sancaktepe ve Silivri’de sular ne zaman gelir?

31.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde programlı su kesintileri yaşanıyor. Silivri’nin Gümüşyaka ve Sancaktepe’nin ise Akpınar mahallelerine arıza nedeniyle su verilemeyecek.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sancaktepe ve Silivri’de sular ne zaman gelir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un Silivri ve Sancaktepe ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, kısa süre içerisinde giderilecek. Sancaktepe’de sabah saat 10:00 sıralarında başlayan su kesintisinin akşam saatlerine kadar bitirilmesi planlanıyor.

31 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul Silivri

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