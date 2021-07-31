İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sancaktepe ve Silivri’de sular ne zaman gelir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un Silivri ve Sancaktepe ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, kısa süre içerisinde giderilecek. Sancaktepe’de sabah saat 10:00 sıralarında başlayan su kesintisinin akşam saatlerine kadar bitirilmesi planlanıyor.

31 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



