HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbullular dikkat deniz ulaşımına hava engeli! İşte 9 Şubat 2023 iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbullular dikkat deniz ulaşımına hava engeli! İşte 9 Şubat 2023 iptal edilen vapur seferleri

09.02.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Birçok kişi arama motorlarında, "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbullular dikkat deniz ulaşımına hava engeli! İşte 9 Şubat 2023 iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada hava muhalefeti sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi. İşte, 9 Şubat 2023 Perşembe iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Diğer seferlerimizde de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 4. günKahramanmaraş merkezli deprem faciasında 4. gün
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalogErdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog
Anahtar Kelimeler:
vapur seferleri vapur seferleri iptal vapur seferleri istanbul

En Çok Okunan Haberler

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.