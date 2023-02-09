İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbullular dikkat deniz ulaşımına hava engeli! İşte 9 Şubat 2023 iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada hava muhalefeti sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi. İşte, 9 Şubat 2023 Perşembe iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Diğer seferlerimizde de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz"

