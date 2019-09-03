İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşıyabilmek için taksicilerin yetkili servis noktalarındaki bekleyişleri devam ediyor.

2 KİLOMETRELİK KUYRUK



Ayar için Bağcılar'daki yetkili servis önünde gece yarısından itibaren beklemeye başlayan taksiciler, 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu.

İBB'YE ÇAĞRIDA BULUNDULAR



Ayar işlemleri için gecenin geç saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumun düzeltilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım talebinde bulundu.

'BUNUN ÇARESİNİ İBB YETKİLİLERİNİN BULMASI LAZIM'



Ali Türemen adlı taksici, İBB'nin taksimetre ayarı yapan servislerin 24 saat çalışacağı açıklamasına rağmen servislerin 09.00 - 17.00 saatlerinde açık olduğunu söyledi. Türemen, "İBB açıklamasında ayar servislerinin 7 gün boyunca 24 saat hizmet vereceğini söylemişlerdi. Biz de onlara güvenerek bekledik ama bu böyle olmaz. Dün saat 1.30'da geldim buraya en az 150 araç ayar için bekliyordu. Gittim tekrar geri geldim bu sefer kuyruk uzadı. Bu üçüncü gelişim. Bu insanlar ekmek götürüyor evine, hepimiz günlük ücret veriyoruz. Ben bugünlük yevmiyemi cebimden vereceğim. Bunun çaresini İBB yetkililerinin bulması lazım." diye konuştu.