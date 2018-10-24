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İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 06:58 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik olduğu belirtilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına baskın yaptı.

Özel harekat, çevik kuvvet polisi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen binada yapılan aramalarda örgütsel propaganda içerikli doküman ve dijital malzemelere el konuldu.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yürüyüş dergisi DHKP-C terör

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