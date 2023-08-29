İstanbul'dan sonra bu kez Bursa! Durakta oturan trans bireye köpükle saldırdılar yetmedi o anları kaydettiler

Sosyal medyada gündem yaratan olay Bursa'da gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ TRANS BİREYE SIKTI

Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı. Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı.

KÜFREDEREK UZAKLAŞTILAR

Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü.

O ANLARI KAYDETTİLER

Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

İSTANBUL'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan üç şüpheli, polis tarafından yakalandı.



