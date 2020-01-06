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  4. İstanbul Fatih'teki haç çıkarma töreninde denize atlayan bir kişi fenalaştı!

İstanbul Fatih'teki haç çıkarma töreninde denize atlayan bir kişi fenalaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fatih Balat sahilinde denizden haç çıkarma töreni sırasında bir kişi fenalaştı. Denize atlayan balık adamlar tarafından kıyıya çıkarılan yarışmacıya kalp masajı yapıldı.

Hristiyanlığa göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü İstanbul'un çeşitli yerlerinde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Buz gibi havada denize giren vatandaşların soğuğa aldırmadan haç çıkarmaları dikkat çekti.

Hristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Üsküdar Kuzguncuk’ta düzenlenen ayinle kutlandı. Piskopos Kasianos Kuzguncuk’ta bulunan Rum Ortodoks Ayios Yeorgies Kilisesi’nde yönettiği ayinin ardından kiliseden çıkan kortej, dualar ederek Kuzguncuk İskelesi’ne geldi.

Piskopos Kasianos, lodos ve dalganın etkisini göz önünde bulundurarak haçı denize atmasıyla 2 genç bir tekneden buz gibi denize atladı. Kıyasıya yarışta Tasos Fournatzopoulos, denizden çıkardığı haçı öperek Kasianos’a sundu. Psikopos Kasianos da, Tasos’a altın haç kolye hediye etti.

Psikopos Kasianos , törenin sonunda Türkçe iyi dileklerde bulunarak "Denizlerimizde balık bol olsun" dedi.

BİR TÖREN DE YENİKÖY'DE

Bir diğer hac çıkarma töreni ise İstanbul Yeniköy'de düzenlendi. 4 kişi bu gibi suya atlarken, kıyasıya yarış nefes kesti.

BALAT'TAKİ TÖRENDE PANİK ANLARI

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Fatih Balat sahilinde haçı çıkarmak için denize atlayanlardan biri iskeleye çıkamadı. İskelede bulunanların panik içinde onu çıkarmaya çalıştı. Bu arada tedbir amaçlı çevrede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kişiyi alarak, iskeleye çıkardı.

Denize atlayan balık adamlar tarafından kıyıya çıkarılan yarışmacıya kalp masajı yapıldı.


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