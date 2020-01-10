İstanbul Kongre Merkezi'nde Kanal İstanbul Çalıştayı

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

İBB'den çalıştaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bir kent olan İstanbul'da hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul Projesi'ni, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katılacağı çalıştayda masaya yatıracak.

Bugüne kadar kamuya açık tartışma ile değerlendirilmeyen Kanal İstanbul, ilk kez katılımcı bir anlayışla bilim insanlarınca görüşülecek.

Çalıştayda, 2011 yılında kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek.

Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN



İBB, İstanbul ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve etkileri nesillerce hissedilecek projenin konuşulacağı çalıştayı, sosyal medyadan canlı olarak yayınlayacak. Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBBTV sosyal medya hesapları aracılığı ile dünyanın her yerinden çalıştay izlenebilecek.