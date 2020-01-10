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  4. İstanbul Kongre Merkezi'nde Kanal İstanbul Çalıştayı

İstanbul Kongre Merkezi'nde Kanal İstanbul Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:02 | Son Güncelleme

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kanal İstanbul Çalıştayı düzenlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasını yapacağı çalıştaya çok sayıda bilim insanı katılacak, projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler tartışılacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Kanal İstanbul Çalıştayı

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

İBB'den çalıştaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri, tarihi ve jeopolitik konumuyla eşsiz bir kent olan İstanbul'da hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul Projesi'ni, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katılacağı çalıştayda masaya yatıracak.

Bugüne kadar kamuya açık tartışma ile değerlendirilmeyen Kanal İstanbul, ilk kez katılımcı bir anlayışla bilim insanlarınca görüşülecek.

Çalıştayda, 2011 yılında kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek.

Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

İBB, İstanbul ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve etkileri nesillerce hissedilecek projenin konuşulacağı çalıştayı, sosyal medyadan canlı olarak yayınlayacak. Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBBTV sosyal medya hesapları aracılığı ile dünyanın her yerinden çalıştay izlenebilecek.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE

10 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, https://kanal.istanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptıran tüm İstanbullulara açık olacak. Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bildirge, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul İBB Ekrem İmamoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
imamoğlu bu projeye ömrünü adadı helal olsun istikrar var ... keşke baska bir proje yapılsın diye bu kadar mücadele verse hep yapılmasın diye mücadele veriyor..
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