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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da da 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Ekiplerin diğer 12 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mahrem yapılanma istanbul

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