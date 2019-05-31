İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri başladı

STRAZBURG (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) Strazburg ile İstanbul Havalimanları arası tarifeli direkt uçak seferleri 11 yıl aradan sonra bugün başladı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'ye ait uçak Strazburg Havalimanı'na TSİ 11.15'te indi. Uçak su takı ile karşılandı. Strazburg'tan İstanbul'a direkt uçuşla gidecek yolcuları taşıyan THY'ye ait uçak ise TSİ 14.40'da havalandı. İlk uçuşun yapılması dolayısıyla Strazburg Havalimanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Strazburg Havalimanı Genel Müdürü Thomas Dubus, İstanbul'dan Strazburg'a sefer düzenledikleri için THY'ye teşekkür etti. Bugün kendisi ve havalimanı çalışanları için özel bir gün olduğunu belirten Dubus, bu seferlerin kendileri için taşıdığı öneme değindi. Strazburg Yerel Yönetim Başkanı Robert Hermann, THY'nin buraya uçuş gerçekleştirmesinin kentin ekonomisi ve diplomasisi için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "THY ile Strazburg Havalimanı arasında yapılan anlaşma sayesinde havalimanın uluslararası uçuşları güçlenecek." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener de 11 yıl aradan sonra THY’nin İstanbul’dan Strazburg’a tekrar seferler düzenlemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bas-Rhin İl Genel Meclis Başkanı Frederic Biery, "Bu sefer hattının açılışı bizim için tarihi bir an, çünkü bu seferler sayesinde dünyanın en büyük havalimanına ulaşılıyor. Bu da THY’nin sayesinde gerçekleşiyor. THY dünyada en önemli ağa sahip bir havayolu." ifadelerini kullandı. Bu uçuşlar sayesinde Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya yakınlaştıklarını aktaran Biery, THY’ye teşekkürlerini iletti. Bas-Rhin İl Genel Meclis Üyesi David Sağlamer , THY’nin Strazburg’a gelmesinin kent için büyük bir imkan olduğunu ve şehrin ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi. THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin İstanbul-Strazburg yaz-kış tarifeli seferlerini haftada 4 gün gerçekleşecek şekilde bugün başlattıklarını belirterek, Strazburg'un Fransa'da uçuş düzenledikleri yedinci nokta olduğunu vurguladı.