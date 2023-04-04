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İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz! Hastane yöneticisi olay yerinde öldü: 'Servise gidiyordum, o arkamdan geliyordu'

04.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde kanlı bir infaz gerçekleşti. İşe gitmek için evinden çıkan hastane yöneticisi Mehmet Işık, kendisini takip eden bir kişinin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Kafasından ve sırtından vurulan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri firari katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz! Hastane yöneticisi olay yerinde öldü: 'Servise gidiyordum, o arkamdan geliyordu'

Olay, Sancaktepe'de dün sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı şahıs tabancasıyla Mehmet Işık'a 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından ve sırtından vurulan Mehmet Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Mehmet Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis ekipleri firari katil zanlısını yakalama çalışması başlattı.

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"SERVİSE GİTTİM, O ARKAMDAN GELİYORDU"

Olay sonrası konuşan Mehmet Işık'ın iş arkadaşı Çetin Aykut, "Mehmet Bey çok iyi bir insandı. Beni iş yerine sokan kişiydi. Sabah erken saatlerde evden çıktım servise doğru gittim, o da arkamdan geliyordu. Sonra Mehmet Bey'i vurdular dediler. Ben zaten servise binerken silah seslerini duymuştum ama havaya ateş ettiklerini zannettim. Sonra ben olay yerine gittim, Mehmet Bey çoktan vefat etmişti" dedi.

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Kaynak: DHA

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