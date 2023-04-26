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İstanbul’un göbeğinde kan donduran “banka oturma” cinayeti! 21 yaşındaki genç, sevgilisinin gözü önünde...

26.04.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan dehşete düşüren olayda, Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, sevgilisinin gözünün önünde “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. Şahısların elinden de kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı. E.K.'nin ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran “banka oturma” cinayeti! 21 yaşındaki genç, sevgilisinin gözü önünde...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.

“BANKA OTURMA” KAVGASINDA BIÇAKLANDI

Genç yere yığılarak kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise bıçağı denize attıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü’ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.

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KALBİNDEN BIÇAKLANAN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde, saldırgan genci bıçakladıktan sonra koşarak geldiği alanda gencin arkadaşları tarafından yakalanıyor. Burada çıkan arbede de saldırgan darp ediliyor. Ellerinden kurtulan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor. Köprüye ve bir restorana giren saldırgan buralardan da koşarak geçiyor.

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"İKİ ÇOCUK TARTIŞIRKEN BİRİ DİĞERİNİ KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Duyduğum kadarıyla bir itiş kakış olmuş. Biz bazı sıkıntılar olduğunu anlamıştık. İki çocuk tartışırken biri diğerini kalbinden bıçaklamış. Çocuk kanlar içinde yerde kalmış. Diğer vuran çocuk ise kaçtı diye duyduk. Net olmasa da duyduğum kadarıyla vurulan çocuk ölmüş. Yakalanması iyi olmuş. Bir ses bir hareketlilik oldu biz gidene bakana kadar olay dağılmıştı” dedi.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü’nde bir balık restoranına girdiğini ardından da orada bulunan A.Y. ile konuşup lavaboya girdiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi.

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OLAYI İTİRAF EDEN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim’de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.K.'nin ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet bıçaklı saldırı Karaköy bank

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