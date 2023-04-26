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Yanında bile geçemiyorlar! Belediye harekete geçti ama endişe sürüyor: Bayrampaşa'da 'kırmızı sıvı' tedirginliği

26.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadde kötü kokmaya başladı, sokaktan caddeye akan kırmızı renkli sıvı endişe yarattı. Önce sıvının geliş yönü takip edildi, ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde caddeyi kırmızıya döndürüp esnafı tedirgin eden sıvının kaynağı olan kova o görüntülerde ortaya çıktı. Kovanın çöpe bırakılma anı ve devamında yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Esnaf caddenin yıkanarak temizlenmesine karşın kırmızı sıvının yeniden gelmesinden kaygı duyuyor.

Yanında bile geçemiyorlar! Belediye harekete geçti ama endişe sürüyor: Bayrampaşa'da 'kırmızı sıvı' tedirginliği

Çöpe içinde kimyasal benzeri madde dolu kova bırakıldı, kağıt toplayıcısı kovayı almak için maddeyi çöpe dökünce bütün cadde kırmızıya boyandı. Esnafın "O kadar çok kötü bir koku var ki anlatamam yani" diye anlattığı durum endişe yaratırken belediye ekipleri caddeyi yıkayarak temizledi. Ancak esnaf kırmızı sıvının yıkanmadan sonra yine geldiğini belirtiyor.

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CADDEYİ KIRMIZI SIVI KAPLADI

Bayrampaşa 29 Ekim Caddesi'ni kırmızı renkli bir sıvı kapladı. Kısa sürede caddenin büyük bölümü kırmızıya boyandı. Çevredekiler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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SIVININ GELDİĞİ YÖN TAKİP EDİLDİ

Ekipler sıvının geliş yönünü takip ederek kaynağının tekstil atölyelerinin bulunduğu bir sokak olduğunu belirledi. Zabıta ekipleri sokak üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde bir kişinin çöp poşetlerinin bulunduğu yere bir kova bıraktığı, bir süre sonra ise kağıt toplayıcısı bir kişinin çöpteki kovayı almak için içindeki kimyasal madde benzeri tozu çöpe döktüğü anlaşıldı. Kısa süre sonra çöplerin arasından kimyasal benzeri maddeyle birlikte kırmızı renkli sıvı, sokak üzerinden caddeye doğru akmaya başladı. Cadde üzerinde kötü koku oluşmasının ardından çevredeki esnaf durumu Bayrampaşa Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik araçları caddeyi yıkadı.

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Vatandaşlar kokudan tedirgin olduklarını belirterek, insanların dışarıya bu şekilde gelişigüzel çöp atmamasını istiyor.

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Kovanın çöpe bırakılma anı ve kağıt toplayıcısının kovayı aldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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"KÖTÜ BİR KOKU YAYILDI, BİZ DE RAHATSIZ OLUYORUZ"

Esnaf Selami Delibaş, "Sabah işyerine geldiğim zaman çöplerde herhangi bir şey yoktu. Çöpe bir kişi tarafından kova bırakıldı. Sanırım kovada kimyasal madde vardı. Sonrasında kağıt toplayıcısı da çöpte duran kovayı almak için içindekini hammaddeyi çöpe döktü. Yukarıdan gelen suyla birlikte kimyasal madde aşağı caddeye kadar yayıldı. Ondan sonra kötü bir koku yayıldı, biz de rahatsız oluyoruz. Bu tür şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Zabıta ekipleri geldi, sonrasında çöpçü arkadaşlar burayı temizleyip gitti" dedi.

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"YERLER PİSLİK İÇİNDE, ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Caddede esnaflık yapan Mahmut Canal ise, ekipleri yolu yıkamasına rağmen kırmızı renkli suyun tekrar geldiğini ifade ederek, "O kadar çok kötü bir koku var ki anlatamam yani. Belediye ekipleri yıkadı ama yine gelecek yani. Duyduğuma göre üst sokaklarda yere boya gibi bir şey dökülmüş, öyle söylüyorlar. Yerler pislik içinde, çok kötü kokuyor. Gerçekten rahatsız oluyoruz, rahatsız olmamak mümkün mü" diye konuştu.

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(DHA)

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