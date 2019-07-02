İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA 

35 GÖZALTI, TONLARCA TÜTÜN Yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında yakalama kararı olan 14 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 kilo 786 gram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 220 bin dolu makaron ele geçirildi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İstanbul'a çeşitli illerden kaçak tütün ve tütün mamulleri getirildiğini belirleyen polis ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenleyerek 35 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında tonlarca kaçak sigara, tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli illerden şehirlerarası otobüslerle İstanbul'a gümrük kaçağı tütün mamulü gönderildiğini tespit etti.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 21 Haziran'da adliyeye sevk edilen

15 kişiden 10'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir otobüsü takip eden polisler, otobüsten çıkardıkları kolilerde kaçak sigaraları bulması kameralarca kaydedildi. Ekiplerin bir işyerinde de sigaraları saklamak için gizli bölme olduğu dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin takip ettiği bir yolcu otobüsü

-Ekiplerin otobüsten çıkardığı kolilerden sigaraları bulması

-Polislerin adreslerde yaptığı aramalar

-Polislerin bir zulaya girmesi

-Genel ve detay görüntüler

